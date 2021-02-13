Зачем боевики усилили обстрелы и почему РФ никогда не примет Донбасс

На оккупированных территориях усилилась российская пропаганда. Самопровозглашенная власть псевдо-республик всячески пытается убедить население, что они являются неотъемлемой частью русского народа.

Для этого в конце января подписали доктрину Русский Донбасс. Документ пропагандирует историческую принадлежность региона к русской культуре и призван защитить жителей оккупированных территорий от влияния Запада.

Украинские историки убеждены, что таким образом оккупационная власть стремится угодить Кремлю. Зато Россия использует оккупированные территории, чтобы посеять раздор и в других, подконтрольных Украине регионах. И навязывание ложной теории русского Донбасса является последовательным воплощением идеи возрождения “Великого союза”.

— В России заканчивается время. Президенту России нужна какая-то победа — или военная, или политическая. Все потому, что США начали крупное наступление на легитимность самого Путина, — считает военный эксперт Олег Жданов.

В таком случае становится понятно, почему боевики увеличили количество огневых атак на Донбассе. Это же доказывает и количество раненых и погибших украинских военных, которое в последнее время растет.

Ситуация на Донбассе

На Донбассе за 12 февраля российские наемники семь раз нарушали режим тишины. Один украинский военнослужащий подорвался на взрывчатке.

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