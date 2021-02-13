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Навіщо бойовики посилили обстріли і чому РФ ніколи не прийме Донбас

На окупованих територіях посилилась російська пропаганда. Самопроголошена влада псевдо-республік всіляко намагається переконати населення, що вони є невід’ємною частиною російського народу.

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Для цього наприкінці січня підписали доктрину “Русский Донбасс”. Документ пропагує історичну приналежність регіону до російської культури та покликаний захистити мешканців окупованих територій від впливу Заходу.

Українські історики переконані, що таким чином окупаційна влада прагне догодити Кремлю. Натомість Росія використовує окуповані території, щоб посіяти розбрат і в інших, підконтрольних Україні регіонах. І нав’язування брехливої теорії руского Донбасу є послідовним втіленням ідеї відродження “Вєлікого союзу”.

– У Росії закінчується час. Президенту Росії потрібна якась перемога – або військова ,або політична. Все через те, що США почали великий наступ на легітиміність самого Путіна, – вважає військовий експерт Олег Жданов.

У такому випадку стає зрозуміло, чому бойовики збільшили кількість вогневих атак на Донбасі. Це ж доводить і кількість поранених та загиблих українських військових, яка останнім часом зростає.

Ситуація на Донбасі

На Донбасі за 12 лютого російські найманці сім разів порушували режим тиші. Один у країнський військовослужбовець підірвався на вибухівці.

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