Даже вещи не стирают! Почему колодцы Прикарпатья мелеют и когда будет водопровод

От недостатка воды страдают жители Прикарпатья. Несмотря на дождливое лето, колодцы пустеют, а если вода есть, то не пригодна для питья. Люди должны возить воду из соседних сел покупать в магазине. Без живительной влаги остаются целые деревни и даже районы.

Колодцы пустеют, люди пытаются их углубить, тратят большие деньги, но это не помогает. Даже скот нечем поить.

Такая проблема в Тустань уже четвертый год. Воду из колодцев взяли на проверку и запретили употреблять. Людям посоветовали дезинфицировать колодцы, но ситуацию это не спасает.

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Соседнее село – Дубовка. Галина живет в 50 метрах от Днестра. Во дворе два колодца, но ни в одном нет питьевой воды. Ее хозяйка не использует даже для быта, женщина вынуждена стирать вручную. Летом, говорят крестьяне, легче, а вот зимой настоящая беда.

От некачественной воды страдает большая часть Галицкого района – это десятки тысяч прикарпатцев. Водозабор есть, но решить проблему может строительство водопровода. В райсовете заверили – планируют проложить сразу два водопровода по обоим берегам Днестра.

Государственная программа Питьевая вода Украины действует 14 лет. Именно на нее, хотя бы частично, рассчитывают галичане. К строительству водопроводов планируют присоединиться и инвесторы. Работы планируют начать в следующем году.

К слову, косивчанин два года не может узаконить маленькую домашнюю ГЭС – мешает закон.

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