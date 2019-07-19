Навіть речі не перуть! Чому криниці Прикарпаття міліють і коли буде водогін
Від нестачі води потерпають мешканці Прикарпаття. Попри дощове літо, криниці порожніють, а якщо вода є, то не придатна для пиття. Люди мусять возити воду з сусідніх сіл чи купувати в магазині. Без живильної вологи залишаються цілі села і навіть райони.
Криниці порожніють, люди намагаються їх поглибити, витрачають великі гроші, але це не допомагає. Навіть худобу не мають чим напувати.
Така проблема у Тустані вже четвертий рік. Воду з криниць взяли на перевірку і заборонили споживати. Людям порадили дезінфікувати криниці, але ситуацію це не рятує.
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Сусіднє село – ДУбівці. Пані Галина живе за 50 метрів від Дністра. На подвір’ї дві криниці, але в жодній немає питної води. Її господиня не використовує навіть для побуту, жінка змушена прати вручну. Влітку, кажуть селяни, легше, а от взимку справжня біда.
Від неякісної води страждає більша частина Галицького району – це десятки тисяч прикарпатців. Водозабір є, але вирішити проблему може будівництво водогону. У райраді запевнили – планують прокласти одразу два водопроводи по обидва береги Дністра.
Державна програма Питна вода України діє 14 років. Саме на неї, хоча б частково, розраховують галичани. До будівництва водогонів обіцяють долучилися й інвестори. Роботи планують розпочати наступного року.
До слова, косівчанин два роки не може узаконити маленьку домашню ГЕС – заважає закон.