Не гроші: що мотивує українських лікарів допомагати пацієнтам з Covid-19

Через появу коронавірусу навантаження на українських медиків зросло. Попри це, не всі лікарі скаржаться на нелегкі умови праці. Є молоді спеціалісти, яких мотивують не гроші, а можливість допомагати пацієнтам.

З-поміж них – сімейний лікар Юлія Горбаченко. У неї 700 своїх та ще 1,5 тис. пацієнтів колеги, яка нині перебуває у декреті. Вона – одна з небагатьох молодих лікарів, хто свідомо залишився працювати в Україні.

Через коронавірус люди звертаються частіше, тож часом буває складно, багатьох з них треба заспокоїти, підтримати, зазначає лікар.

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За свою неоціненну працю лікарі в Україні отримують у середньому лише 9 тис. грн. Але не гроші, а здоров’я її пацієнтів мотивує молодого фахівця. Єдине, що хотілося б додати: більше можливостей для обміну досвідом з колегами та довіри від пацієнтів.

Доплати за Covid-19

Не лише медики, а й біологи, біохіміки, бактеріологи та інші спеціалісти, які проводять діагностику Covid-19, отримуватимуть доплати в Україні.

Закон набув чинності з 14 січня 2021 року.

Детальніше про виплати за боротьбу з коронавірусом читайте на Фактах ICTV.

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