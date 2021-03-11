Не хотят работать за 6 тыс. грн: во Львовской области катастрофически не хватает учителей

Во Львовской области открыто более двухсот вакансий на должности учителей физики, информатики и трудового обучения.

Молодые специалисты не хотят работать в школе, потому что не устраивает зарплата – 6 тыс. грн. Вместе с тем, существует катастрофический недобор специалистов и в вузах.

Например, учительница математики Светлана Пих фактически с нуля изучила информатику, но преподавать сможет только для средних классов.

– В восьмом классе по программе – два урока информатики в неделю. Ученики должны изучать программирование. Но вы понимаете, что, когда я училась, программирование было совсем другим, – говорит она.

В новом Лапаевском лицее, что всего в нескольких километрах от Львова, тоже уже не первый год ищут учителей физики и трудового обучения. Пока претендентов на должности нет, мальчишки-шестиклассники вместе с девушками плетут из бисера.

– Конечно, ребятам интереснее было бы изготавливать какие-то изделия из дерева. Они с удовольствием выпиливают, вырезают, работают лобзиками, но я не владею такими техниками, – говорит учитель трудового обучения Зоряна Белова.

Катастрофически не хватает учителей и в областном центре.

По словам первого проректора Львовского университета имени Ивана Франко Андрея Гукалюка, в 2018 году на специальность Среднее образование (Физика) поступило пять студентов, в 2019 году – три, в 2020 году – всего два.

В педагогическом университете им. Драгоманова учителей физики и математики школы разбирают еще бакалаврами. Мотивация и популяризация профессии преподавателя в вузе – задача номер один.

– Критическая ситуация была три-четыре года назад. Деканы факультетов сделали все для того, чтобы прирост студентов увеличился вдвое. Но это все равно не те показатели, что были 15 лет назад, – отмечает проректор по научной работе Национального педагогического университета им. Драгоманова Григорий Торбин.

Декан физико-математического факультета Оксана Требенко убеждена: чтобы было кому учить детей в школах, нужно увеличить процент для тех, кто получает стипендию, обучаясь специальности Среднее образование (Физика) и Среднее образование (Математика).

В госбюджете для педагогов на этот год выделили на 26 млрд грн больше. В основном это деньги на повышение зарплат учителям. В этом году Министерство образования обещает повысить их на 28%.

На Харьковщине из-за буллинга коллег уволилась сельская учительница биологии Ольга Халепа. Педагогическому коллективу не нравилось, что учительница школьную программу подавала с помощью видео-уроков в стиле рэп.

Зато еженедельник Освіта признал Ольгу Халепу преподавательницей года. Подробнее о рэп-уроках Ольги Халепи читайте в материале Фактов ICTV.