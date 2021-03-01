Рэп-уроки от Ольги Халэпы: почему учительницу уволили из школы

Сельскую учительницу Ольгу Халэпу из Харьковщины, которая прокачивала уроки биологии рэпом, признали лучшей преподавательницей года по версии еженедельника Освита. Но ее креатив не оценили в собственной школе — педагог вынуждена была уволиться из буллинг коллег.

Еще во время первого карантина в связи с распространением коронавируса Ольга Халэпа начала записывать видео-уроки, где пела школьную программу в стиле рэп — о грибах, теле человека и бактериях.

Уроки стали безумно популярными среди детей и их родителей, а видео собирают десятки тысяч лайков. Сейчас ее рэп-уроки даже используют учителя других школ.

По словам школьников, такая подача уроков является креативной, что помогает узнать больше и внимательнее слушать.

В стиле рэп учительница Ольга Халэпа начала рифмовать школьный материал во время весеннего карантина, когда школьники пошли на дистанционное обучение.

Все начиналось с съемки роликов на смартфон с селфи-палкой, сейчас у учительницы есть колонки, которые подарил сын, и профессиональный микрофон, который прислала поклонница из Запорожья.

Учительница не боится быть смешной, лазает по деревьям в поисках грибов и червей, и записывает видео-уроки на собственной кухне.

Сейчас ее рэп-уроки собирают десятки тысяч лайков, учительницу рэпершу из Яковлевки знают чуть ли не по всей Украине.

Однако Ольге Халэпе пришлось уволиться по собственному желанию, но, по ее словам, к этому учительницу побудила администрация школы и часть педколлектива, которые не понимали этого энтузиазма, и все время пытались блокировать и травить препятствиями.

Местные родители и дети до сих пор называют ее лучшей учительницей. И даже аплодировали стоя, когда провожали любимицу после увольнения. Ольга Халэпа утверждает — могла бы устроиться на работу в городскую школу, но и уезжать из родной Яковлевки не хочет, потому что именно село вдохновляет ее на новые проекты.

Буллинг среди учителей

В Одессе уволили учительницу по рисованию, которая во время урока ругала 10-летнюю ученицу за то, что она разговаривает на украинском языке.

Происшествие случилось на уроке рисования пятого класса в четвертой гимназии Одессы. Учительнице Раисе Пирогова не понравилось, что ученики забыли взять альбомы.

Родителей возмутило поведение педагога, поэтому они обратились к руководству школы.