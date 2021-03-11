Не хочуть працювати за 6 тис. грн: на Львівщині катастрофічно бракує вчителів

На Львівщині відкрито понад дві сотні вакансій на посади вчителів фізики, інформатики й трудового навчання.

Молоді фахівці не хочуть працювати в школі, бо не влаштовує зарплата – 6 тис. грн. Разом із тим, існує катастрофічний недобір спеціалістів і у вишах.

Так, учителька математики Світлана Піх фактично з нуля опанувала інформатику, але викладати зможе лише для середніх класів.

– У восьмому класі за програмою – два уроки інформатики на тиждень. Учні повинні вивчати програмування. Але ж ви розумієте, що, коли я вчилася, програмування було зовсім іншим, – каже вона.

У новому Лапаївському ліцеї, що всього за кілька кілометрів від Львова, теж вже не перший рік шукають учителів фізики та трудового навчання. Поки претендентів на посади немає, хлопці-шестикласники разом із дівчатами плетуть бісером.

– Звичайно, хлопцям цікавіше було б виготовляти якісь вироби з дерева. Вони із задоволенням випилюють, вирізують, працюють лобзиками, але я не володію такими техніками, – говорить вчитель трудового навчання Зоряна Білова.

Катастрофічно бракує вчителів і в обласному центрі.

За словами першого проректора Львівського університету імені Івана Франка Андрія Гукалюка, у 2018 році на спеціальність Середня освіта (Фізика) вступило п’ятеро студентів, у 2019 році – троє, у 2020 році – лише двоє.

У Київському педагогічному університеті ім. Драгоманова вчителів фізики та математики школи розбирають іще бакалаврами. Мотивація та популяризація професії викладача у закладі – завдання номер один.

– Найкритичніша ситуація була три-чотири роки тому. Декани факультетів зробили все для того, щоб приріст студентів збільшився вдвічі. Але це все одно не ті показники, які були 15 років тому, – зазначає проректор із наукової роботи Національного педагогічного університету ім. Драгоманова Григорій Торбін.

Декан фізико-математичного факультету Оксана Требенко переконана: аби було кому вчити дітей у школах, потрібно збільшити відсоток для тих, хто отримує стипендію, навчаючись за спеціальностями Середня освіта (Фізика) та Середня освіта (Математика).

У держбюджеті для освітян на цей рік виділили на 26 млрд грн більше. В основному це гроші на підвищення зарплат учителям. Цьогоріч Міністерство освіти обіцяє підвищити їх на 28%.

На Харківщині через булінг колег звільнилась сільська вчителька біології Ольга Халепа. Педагогічному колективу не подобалось, що вчителька шкільну програму викладала за допомогою відео-уроків у стилі реп.

Натомість тижневик Освіта визнав Ольгу Халепу викладачкою року. Детальніше про реп-уроки Ольги Халепи читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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