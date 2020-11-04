МОН просит учителей меньше задавать школьникам, которые учатся дома

В. и. о. министра образования и науки Сергей Шкарлет призвал организовать учебный процесс так, чтобы не перегружать учеников.

Об этом говорится в его письме руководителям департаментов/управлений образования и науки областных, КГГА и учебных заведений.

По словам главы министерства, в последнее время родители учеников все больше ставят вопрос о чрезмерной продолжительности образовательного процесса в онлайн-режиме и большого и нескоординированного между учителями-предметниками объема домашних заданий.

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Шкарлет заметил, что от способности руководителей школ обеспечить выполнение карантинных рекомендаций и организовать процесс обучения зависит, с какими знаниями, компетенциями и эмоциями школьники завершат этот учебный год.

— Я искренне убежден, что профессионализм наших педагогов позволит нам достойно пройти испытания пандемией и смягчить родительскую тревогу за здоровье и психологический комфорт детей, — отметил глава МОН.

Удаленная работа

Удаленная работа в Украине отныне будет регулироваться юридически. 3 ноября Верховная Рада поддержала законопроект относительно усовершенствования правового регулирования дистанционной работы.

Согласно проекту закона, работники смогут сочетать удаленную работу с работой в обычном режиме. Также возможно будет зафиксировать гибкий график.