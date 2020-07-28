Не коронавирус, а сердечно-сосудистые болезни: почему выросла смертность и советы врачей

Больше всего убивает украинцев не коронавирус, а сердечно-сосудистые заболевания. А еще онкология, аварии, несчастные случаи, СПИД.

С начала года от инфарктов и инсультов умерли более 164 тыс. человек. И на фоне пандемии — ситуация обостряется.

Люди боятся идти к врачам, игнорируют сигналы своего организма, откладывают плановые обследования и вакцинацию. Последствия уже ощутимы. Статистика смертности ежедневно растет.

Медики шокированы, смертность от инфарктов во время карантина выросла вдвое, потому что люди не спешат звонить 103 при остром состоянии, поэтому теряют драгоценное время.

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Ежедневно с 10 летальных случаев большинство — от инфарктов и инсультов. А как оказалось, о симптомах этих известных недугов люди знают гораздо меньше, чем о первых проявлениях коронавируса.

Но самое страшное — в Украине фиксируют уменьшение количества вакцинаций. На паузе все плановые визиты к семейному врачу.

Эксперты призывают во время карантина наоборот тщательно заботиться о своем здоровье.

По данным мониторинговой системы СНБО, в Украине 28 июля зафиксировали 919 случаев коронавируса, в целом за все время эпидемии Covid-19 зафиксировали у 66 575 больных.