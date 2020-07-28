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Не коронавірус, а серцево-судинні хвороби: чому зросла смертність і поради лікарів

Найбільше вбиває українців не коронавірус, а серцево-судинні захворювання. А ще онкологія, аварії, нещасні випадки, СНІД.

З початку року від інфарктів та інсультів померли понад 164 тис. людей. І на тлі пандемії – ситуація загострюється.

Люди бояться йти до лікарів, ігнорують сигнали свого організму, відкладають планові обстеження й вакцинацію. Наслідки уже відчутні. Статистика смертності щодня зростає.

Медики шоковані, смертність від інфарктів під час карантину зросла удвічі, бо люди не поспішають дзвонити 103 під час гострих станів, відтак втрачають дорогоцінний час.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Щодня із 10 летальних випадків більшість – від інфарктів та інсультів. Бо як виявилось, про симптоми цих відомих недуг люди знають значно менше, аніж про перші прояви коронавірусу.

Та чи не найстрашніше – в Україні фіксують зменшення кількості вакцинацій. На паузі усі планові візити до сімейного лікаря.

Експерти закликають у час карантину навпаки ретельніше дбати про своє здоров’я.

За даними моніторингової системи РНБО, в Україні 28 липня зафіксували 919 випадків коронавірусу, загалом за весь час епідемії  Covid-19 зафіксували в 66 575 хворих.

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