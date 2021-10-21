Не впускають у вагони та тестують на вокзалах: як в Україні працюють нові карантинні правила

Із сертифікатом про Covid-вакцинацію або негативним тестом на коронавірус: відсьогодні це обов’язкова умова для пасажирських перевезень між областями.

Поширюються нові правила на автобуси, поїзди та літаки. Вони стосуються і пасажирів, і водіїв, проте не стосуються неповнолітніх. Документи пасажирів перевіряють при посадці, можуть це робити і під час руху. А тих, хто порушує правила, не допускатимуть до поїздки.

Також відсьогодні просто на вокзалах можна буде зробити швидкий тест на антиген і вакцинуватися.

У містах України люди реагують на нові правила по-різному.

Наприклад, зранку на центральному автовокзалі Харкова, звідки щодня в регіони вирушають півтори сотні автобусів, на один із рейсів не пустили чоловіка. Що разом із квитком потрібно мати також документ про вакцинацію, або негативний тест, більшість пасажирів цього рейсу знали, оскільки їхали за кордон до Чехії. Водночас до автобуса не впустили чоловіка, який мав вийти у Полтаві.

– До каси, взяв квиток. Мені навіть не сказали, що потрібна вакцинація, щоб потрапити на автобус. Це обмежує права людей: вакцина не повинна бути обов’язковою, – вважає пасажир Даріс Галушко.

Вакцинованими або протестованими на Covid-19 відсьогодні мають бути й усі водії. Саме вони відповідальні за перевірку нового переліку документів. Вони ж і вислуховують претензії.

– Перевіряємо обов’язково, без тестів не беремо, – розповів один із водіїв у Харкові, додавши, що люди реагують по-різному – дехто з розумінням, а дехто обурюється.

У Дніпрі не міг виїхати автобус до Вугледара. Водій про нововведення не знав і відмовився перевіряти пасажирів: мовляв, не має права. Через це довелося залучати співробітника автовокзалу. Після цього двоє пасажирів нікуди не поїхали.

– Мені сказали: водій не має права перевіряти. Мене зараз “пошлють” якомога далі… Та нічого вони (нові правила, – Ред.) не дають, просто знущаються над людьми і все. Ну скажіть: до чого я тут? – пояснив свою позицію водій Олександр.

Нові правила пересування між областями стосуються не лише автобусів та маршруток, а й залізниці.

На вокзалі Львова в одному із потягів Інтерсіті майже не було пасажирів: вагони були заповнені на 20%. Багато хто напередодні просто скасував поїздки.

Перевірку документів здійснюють провідники та стюарди. Вони розповіли, що як повинні виглядати довідки про вакцинацію проти Covid-19, їм показали, а як відрізнити їх від підробок – поки ні.

– В основному сідають із сертифікатами. З ПЛР-тестами людей може п’ять сіло. Ми дивимося дату, підписи, щоб все було перевірено. Ще не видали нам таку штуку, щоб перевірити, чи дійсний він чи ні, – розповіла провідниця Анна Щербина.

На залізничному вокзалі Києва не обійшлося без конфліктів: дехто про нововведення не знав. Один із пасажирів обурювався, що втратить квитки. Крім того, в один із потягів не впускали 74-річну пасажирку. Жінка була в розпачі: розповідала, що на тест у неї коштів немає, а щеплення не робить, оскільки побоюється погіршення самопочуття.

– А що я буду робити: на вокзалі лежати на лавці?.. Пенсіонер, який живе на 1900 грн, і я ще повинна віддати 350 грн за цей тест, хоч вони говорили, що це буде безкоштовно, – скаржилася пасажирка Катерина Кашенова.

Щоб уникнути подібних інцидентів, на десяти вокзалах України вже запрацювали пункти експрес-тестування на коронавірус. Уже зробили півтисячі експрес-тестів на антиген. У Києві спостерігалися черги.

– Один тест був позитивний. На жаль, ми не уповноважені забороняти щось клієнту, ми можемо тільки поінформувати його, – зазначила менеджер по роботі з клієнтами лабораторії Наталія Масюкова.

Тестуванню є й безкоштовна альтернатива: на семи вокзалах розгорнули пункти вакцинації. Щепили уже сотню пасажирів по всій країні. За 30 хвилин уже можна йти на посадку.

В Укрзалізниці кажуть, що від початку доби уже двічі викликали поліцію, бо до вагонів проникали пасажири без сертифікатів про вакцинацію. Понад десять людей ще на вокзалах не допустили у вагони.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.