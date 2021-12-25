Небезпечна крига: правила поводження та як перевірити на міцність

Перший цього сезону льодостав скував водойми. Але нестійкий лід уже став пасткою для десятків українців. За грудень – 31 жертва. Щоб запобігти смертям, рятувальники вийшли на перший лід нагадати правила безпеки на крижаній водоймі й показати власні засоби порятунку.

Рятувальники не втомлюються повторювати правила безпеки, проте у їхніх звітах щодня є інциденти на водоймах. На Дніпрі лід ще тільки-но схопився, але рибалок вже не бракує. Типова помилка, які ті допускають – скупчуються в одному місті, не мають рятувальних жилетів і плішні. Саме нею, а не ногами слід перевіряти міцність льоду.

Безпечний лід зеленуватого відтінку. Завтовшки не менше 7 см. Але пасткою може стати швидка течія.

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