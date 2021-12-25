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Факти / Відео / Україна

Небезпечна крига: правила поводження та як перевірити на міцність

Ірина Цимбал журналістка Факти ICTV Маргарита Верещагіна Відеоредактор

Перший цього сезону льодостав скував водойми. Але нестійкий лід уже став пасткою для десятків українців. За грудень – 31 жертва. Щоб запобігти смертям, рятувальники вийшли на перший лід нагадати правила безпеки на крижаній водоймі й показати власні засоби порятунку.

Рятувальники не втомлюються повторювати правила безпеки, проте у їхніх звітах щодня є інциденти на водоймах. На Дніпрі лід ще тільки-но схопився, але рибалок вже не бракує. Типова помилка, які ті допускають – скупчуються в одному місті, не мають рятувальних жилетів і плішні. Саме нею, а не ногами слід перевіряти міцність льоду.

Безпечний лід зеленуватого відтінку. Завтовшки не менше 7 см. Але пасткою може стати швидка течія.

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