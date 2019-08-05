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Нечистоти в річку, потім в Чорне море: екологічна катастрофа на Закарпатті

У туристичному Рахові на Закарпатті не працюють очисні споруди.

Весь бруд стікає в Чорну Тису, звідти в Дунай і в Чорне море.

Європейські дослідники кажуть, там виявлено понад 120 хімічних сполук, шкідливих для екосистеми і здоров’я людини. Це метали, пестициди, фармацевтичні засоби, побутова хімія.

Великі річки Дунай і Дністер несуть в море від 6 до 50 одиниць сміття на годину. Все через те, що в Україні більшість сіл і містечок десятки років не проводять жодного очищення стоків.

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Очисні споруди потребують оновлення. Два роки тому розробили проект вартістю 36 млн грн. Річне надходження до бюджету Рахова 20 млн грн.

До слова, місто Борислав,  що на Львівщині, може опинитися на межі екологічної катастрофи.

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