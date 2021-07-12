Негода на Закарпатті: повінь затопила 100 будинків та знищила 10 машин

На Закарпатті на Рахівщині ліквідовують наслідки негоди, до цього залучили навіть нацгвардійців. Півсотні військових прибули у постраждалі села вчора ввечері.

Сьогодні разом із рятувальниками вони розчищатимуть дороги та двори. Під час повені були пошкоджені три трансформатори – наразі електропостачання частково відновлене.

Мобільні групи складають акти пошкоджень у місцевих мешканців та оцінюють збитки. Масштаби руйнацій оцінюють як значні.

Негода пошкодила критичну інфраструктуру, лінії електромереж, шляхопроводи, зруйнувала берегоукріплення та частково основну дорогу, яка сполучає населені пункти.

У суботу, 10 липня, ввечері над Рахівським районом за лічені години випало майже 40 відсотків місячної норми дощу. Вода у річках та потічках різко піднялася.

У чотирьох селах підтопило близько 100 будинків, ще вдвічі більше дворів – вода знищила щонайменше 10 машин. Такого масштабного стихійного лиха до цього часу тут місцеві навіть не пам’ятають.

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