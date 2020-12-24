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Факты / Видео / Украина / Общество

Нелегальные парковщики в Киеве: кто и как борется с мошенниками

В Киеве появилось много нелегальных парковщиков, которые нагло работают на центральных улицах столицы. Мужчины в жилетках парковщиков, ничего не боясь, ставят машины в неположенных местах и ​​за эту услугу берут деньги.

Например, на Бессарабской площади припарковаться помогают неизвестные люди, а за час берут не менее 20 грн.

Такая же картина на улице Заньковецкой, возле торгового центра Гулливер и на парковке возле университета Шевченко.

Один из них рассказал, что помогает парковаться за добровольную благодарность — кто сколько даст, хотя признался, что не раз подходили неизвестные и заставляли делиться прибылью.

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В Киевпассервисе говорят, что контроль за нелегальными парковщиками — это ответственность полиции, а их задача — только фиксировать нарушения.

Там считают, что полиция должна реагировать более жестко. В КГГА не могут сказать, когда наведут порядок в этом вопросе, и только напоминают водителям – увидев нелегальных парковщиков, сразу вызвать полицию.

С июля 2019 года в Киеве ввели новые талоны на парковку автомобилей – с двумя ступенями защиты (голограмма и уникальный идентификаций номер).

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