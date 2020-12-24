Нелегальні паркувальники у Києві: хто і як бореться з шахраями

У Києві з’явилось багато нелегальних паркувальників, які нахабно працюють на центральних вулицях столиці. Чоловіки у жилетках паркувальників, нічого не боячись, ставлять машини у недозволених місцях і за цю послугу беруть гроші.

Наприклад, на Бессарабській площі припаркуватися допомагають невідомі люди, а за годину беруть щонайменше 20 грн.

Така ж картина на вулиці Заньковецької, біля торгівельного центру Гулівер та на парковці біля університету Шевченка.

Один із них розповів, що допомагає паркуватися за добровільну подяку – хто скільки дасть, хоча зізнався, що не раз підходили невідомі і примушували ділитися прибутком.

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У Київпассервісі кажуть, що контроль за нелегальними паркувальниками – це відповідальність поліції, а їхнє завдання – лише фіксувати порушення.

Там вважають, що поліція має реагувати більш жорстко. У КМДА не можуть сказати, коли наведуть лад у цьому питання і лише нагадують водіям – побачивши нелегальних паркувальників, одразу викликати поліцію.

З липня 2019 року в Києві запровадили нові талони на парковку автомобілів – з двома ступенями захисту (голограма та унікальний ідентифікацій номер).

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