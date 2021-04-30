Нелегальный рынок топлива: как власть будет бороться с теневиками

Почти половина украинского рынка горючего — нелегальная. Ведь недобросовестные операторы работают по разным хитрыми схемами.

Поэтому сейчас это одна из главных дыр госбюджета, который в этом году может недополучить рекордные 22 млрд грн акцизов и НДС.

И все из-за налоговых махинаций и скрутки, а также контрафактного бензина и недобросовестную конкуренцию теневиков с легальными игроками рынка.

По словам председателя парламентского Комитета по вопросам финансов Даниила Гетманцева, ситуация со всеми подакцизными товарами, в том числе с горючим, является очень сложной.

Поэтому навести порядок на этом рынке нужно как можно быстрее. Об этом говорили на заседании профильного комитета Верховной Рады.

В частности, парламентарии призвали и правоохранителей, чтобы те объяснили, почему до сих пор никто не наказан за такие злоупотребления.

Гетманцев сказал, что в ВР заслушали правоохранителей и выяснили, что у них есть все достаточные полномочия и инструменты для преодоления этой проблемы.

Поэтому им чиновники поручили определить сроки и ответственных лиц и принять это во парламентский контроль.

Самая распространенная схема, по словам председателя комитета, это скрутки НДС. Ведь через нее бюджет недополучает ежегодно до 15 млрд грн. Еще до 4 млрд грн воруют, изготавливая фальсификат и не платя акциз.

Для этого в некачественные нефтепродукты добавляют лакокрасочные растворители, вредные не только для автомобиля, но и для здоровья человека.

По словам президента Нефтегазовой ассоциации Украины Нелли Приваловой, худшее, что теневой рынок вредит не только потребителям, но и добросовестным предпринимателям, которые не занижают цены, как производители фальсификата, но при этом исправно платят налоги и работают в белую. Поэтому легальный рынок требует навести порядок.

Борьба с теневым рынком горючего получила широкую огласку. В профильном комитете отмечают, что усилят парламентский контроль.

Кроме того, чиновники отметили, что будут требовать от правоохранителей как можно быстрее навести порядок на рынке топлива, чтобы государство не теряло миллиарды гривен.

Контроль за нелегальным оборотом топлива

В марте премьер-министр Украины Денис Шмыгаль приказал создать в областях межведомственные рабочие группы для борьбы с нелегальным оборотом топлива.

Кроме того, глава правительства поручил Антимонопольному комитету проверить соблюдение требований по конкуренции на рынке.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.