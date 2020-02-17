Освобожденные украинцы из плена боевиков: как живут и получили ли обещанные 100 тыс. грн от государства

Без крыши над головой и средств на жизнь. В таких реалиях оказались те, кого с большим размахом встречали из плена в конце прошлого года. Освобожденных пленников сначала поселили в медучреждения, затем в санатории, а теперь, тех, кто не поехал к родственникам, или же просто некуда деваться переселили в общежития. Но на сколько долго неизвестно. Так же неизвестно когда они получат обещанную помощь от государства.

После освобождения из плена Татьяна, которой боевики забросали шпионаж в пользу украинских спецслужб, осталась с пятисоткой гривен в кармане. И это на жилье, продукты, проезд. Квартира и все имущество в Донецке. Сейчас она активно посещает собеседования.

Чуть ли не сразу после обмена, в правительстве пообещали выделить по 100 тыс. грн каждому. Эти деньги помогли бы решить проблему с жильем, хотя бы на первое время. Но этой суммы, пока так никто и не увидел.

Людей просят подождать, мол, средств в бюджете сейчас нет. Зато в Минветеранов говорят, из общежитий выселять никого не будут. И обещают помочь с работой.

Факты ICTV ранее писали про освобожденных из плена украинцев после реабилитации.

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