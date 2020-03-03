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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Немає грошей навіть на проїзд: як живуть звільнені з полону українці

Звільнені з полону, але забуті на Батьківщині – більшість нещодавно врятованих з окупованих територій українців і досі залишаються без роботи, грошей і житла, а минуло вже два місяці.

Їх помпезно зустрічали, надали медичну допомогу. Міністерство ветеранів відновило людям документи. А от з усім іншим – справжня біда.

Компенсації обіцяють вже скоро виплатити, але увесь цей час люди залишаються без грошей, житла та перебиваються тимчасовими підробітками.

Олена Астахова дізнавалась, як тепер живуть ті, хто пройшов пекло терористичних підвалів.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як живуть звільнені з полону українці та чи отримали обіцяні 100 тис. грн від держави.

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