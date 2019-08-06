Немає стелі, замість м’яча – снаряди. Як виглядає школа в Мар’їнці після обстрілів

Від початку доби російські найманці вже били поблизу Богданівки. Застосували БМП, гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. Минулої доби було ще 2 обстріли, одного бійця поранено. Він натрапив на невідомий вибуховий пристрій. Противник відверто провокує наших бійців, українські, ж воїни, режим тиші не порушують.

До війни там була школа інтернат, в залі діти-сироти займалися спортом. А потім сюди прийшов русскій мір. І тепер тут гупають не м’ячі, а важкі снаряди.

Дитячого сміху тут не чути п’ять років. Давно мовчить і стареньке піаніно посеред розтрощеного актового залу – без вікон і стелі. Підлога колишньої бібліотеки завалена книжками.

У липні 2014 року бойовики хотіли силоміць вивезти сиріт із Мар’їнського інтернату до Росії. Під загрозою розстрілу, директорові вдалося евакуювати дітей на підконтрольну Україні територію.

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Після війни будівлю простіше буде знести, ніж відбудувати, певні бійці, які боронять місто. Але навіть якщо не витримає бетон, наші армійці не відступлять. Бо воюють не за стіни, і навіть не за територію, а за свою землю.

Від туги за рідним домом бійців рятують малюнки. Їх надсилають дітки з усієї України із побажаннями: повертайтеся живими.

Але, трапляється, в стіни прилітають інші подарунки – від ворожих снайперів.

Про ювілейне, 20-те перемир’я бійці хіба що в інтернеті читали. І вже звикли, що ворог його вперто і регулярно порушує.

Армійці, попри все своє бажання, дотримуватися режиму тиші, кажуть, не збираються пробачати ворогові зухвалі атаки. І за будь-якої погоди тримають патрони сухими.

До слова,пПострілами виманюють бійців на відкритий простір – тактика бойовиків у зоні ООС.

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