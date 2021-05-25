Под Ивано-Франковском из леса вышел медведь и подобрался вплотную к селам
На Прикарпатье из лесов выходят медведи. Неподалеку от Ивано-Франковска заметили одного косолапого, который посреди дня охотился на диких кабанов в 800 м от жилых домов.
За два дня в Узине бурый медведь поймал трех поросят и одного кабана. Охотники расставили фотоловушки, запечатлевшие, как зверь тянет свинью в лес.
Узин расположен в 10 километрах от Ивано-Франковска. В местный лес часто приезжают погулять или на пикник. Большое счастье, что тогда никого не было, говорит староста. О медведе она уже сообщила во все инстанции.
— Сразу сообщила в школу, чтобы детей на экскурсию не водили и конечно сообщила наших жителей села, чтобы они воздержались от похода в лес и чтобы люди знали, там около возле леса у нас пастбища, — рассказывает староста Узина Оксана Шалаута.
Единственный вариант избавиться опасности — поймать медведя, усыпить его и отвезти подальше от людей в естественную среду, так как убивать краснокнижные животные нельзя.
Медведь — всеядный — проснулся и начал охотиться. Охотники опасаются, чтобы он не пришел к людям.
А еще никто не знает, откуда косолапый попал в пригородную зону, ведь до гор довольно далеко. Предполагают, что медведя могли выпустить из частного вольера. Сегодня в селе комиссия по чрезвычайным ситуациям будет решать, как выследить и обезвредить хищного приблуду.
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