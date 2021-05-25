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Под Ивано-Франковском из леса вышел медведь и подобрался вплотную к селам

На Прикарпатье из лесов выходят медведи. Неподалеку от Ивано-Франковска заметили одного косолапого, который посреди дня охотился на диких кабанов в 800 м от жилых домов.

За два дня в Узине бурый медведь поймал трех поросят и одного кабана. Охотники расставили фотоловушки, запечатлевшие, как зверь тянет свинью в лес.

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Узин расположен в 10 километрах от Ивано-Франковска. В местный лес часто приезжают погулять или на пикник. Большое счастье, что тогда никого не было, говорит староста. О медведе она уже сообщила во все инстанции.

— Сразу сообщила в школу, чтобы детей на экскурсию не водили и конечно сообщила наших жителей села, чтобы они воздержались от похода в лес и чтобы люди знали, там около возле леса у нас пастбища, — рассказывает староста Узина Оксана Шалаута.

Единственный вариант избавиться опасности — поймать медведя, усыпить его и отвезти подальше от людей в естественную среду, так как убивать краснокнижные животные нельзя.

Медведь — всеядный — проснулся и начал охотиться. Охотники опасаются, чтобы он не пришел к людям.

А еще никто не знает, откуда косолапый попал в пригородную зону, ведь до гор довольно далеко. Предполагают, что медведя могли выпустить из частного вольера. Сегодня в селе комиссия по чрезвычайным ситуациям будет решать, как выследить и обезвредить хищного приблуду.

Нападение тигра

В Черниговской области тигр смертельно укусил сотрудника зоопарка, который собирался его покормить.

От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия до приезда медиков.

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