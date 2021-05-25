Под Ивано-Франковском из леса вышел медведь и подобрался вплотную к селам

На Прикарпатье из лесов выходят медведи. Неподалеку от Ивано-Франковска заметили одного косолапого, который посреди дня охотился на диких кабанов в 800 м от жилых домов.

За два дня в Узине бурый медведь поймал трех поросят и одного кабана. Охотники расставили фотоловушки, запечатлевшие, как зверь тянет свинью в лес.

Узин расположен в 10 километрах от Ивано-Франковска. В местный лес часто приезжают погулять или на пикник. Большое счастье, что тогда никого не было, говорит староста. О медведе она уже сообщила во все инстанции.

— Сразу сообщила в школу, чтобы детей на экскурсию не водили и конечно сообщила наших жителей села, чтобы они воздержались от похода в лес и чтобы люди знали, там около возле леса у нас пастбища, — рассказывает староста Узина Оксана Шалаута.

Единственный вариант избавиться опасности — поймать медведя, усыпить его и отвезти подальше от людей в естественную среду, так как убивать краснокнижные животные нельзя.

Медведь — всеядный — проснулся и начал охотиться. Охотники опасаются, чтобы он не пришел к людям.

А еще никто не знает, откуда косолапый попал в пригородную зону, ведь до гор довольно далеко. Предполагают, что медведя могли выпустить из частного вольера. Сегодня в селе комиссия по чрезвычайным ситуациям будет решать, как выследить и обезвредить хищного приблуду.

Нападение тигра

В Черниговской области тигр смертельно укусил сотрудника зоопарка, который собирался его покормить.

От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия до приезда медиков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.