Неизвестные украинские герои войны на Балканах: полковник Николай Верхогляд

В начале 90-х украинцы в составе миротворческого контингента ООН отправились в Боснию, чтобы поддержать шаткий мир. Тогда армия боснийских сербов устроила геноцид и уничтожила 8 тысяч местных мусульман в Сребренице. На очереди должна была стать резня людей в анклаве Жепа, который охраняли именно 79 украинских бойцов. Они выстояли, а люди выжили благодаря полковнику Николаю Верхогляду, который лично убедил генерала Младича не стрелять. Факты ICTV вспоминают о малоизвестном и незаслуженно забытом подвиге героев.

Война на Балканах стала следствием распада социалистической Югославии. Самый кровавый ее этап – попытка сербов сохранить контроль над Боснией и Герцеговиной, провозгласившей свою независимость в марте 1992. Но уже в апреле армия генерала Ратко Младича осаждает боснийскую столицу Сараево, где базируется миротворческий контингент. Впереди четыре года военного конфликта, десятки тысяч убитых гражданских и неизвестный до сих пор подвиг украинских военных.

240 отдельный батальон был сформирован на Днепропетровщине за рекордные три недели. Специально для участия в миротворческой операции в составе Сил Безопасности ООН в Боснии. Уже с июля 1992 украинские бойцы в Сараево патрулировали разделенный пополам город. Под обстрелами и с потерями.

Но в историю украинский контингент вошел благодаря операции в анклаве Жепа на востоке Боснии, когда наши бойцы спасли от геноцида сербами почти 10 тыс. боснийских мусульман. Те события несправедливо сих пор неизвестны большинству украинцев.

– Взлянув на то, что там происходило, в какой ситуации находились командиры и обычные солдаты – то это был ужас, говорит второй президент Украины Леонид Кучма.

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Полковник Николай Верхогляд тогда командовал украинскими миротворцами в Боснии. В июле 1995 у Верхогляда и его бойцов была главная миссия – избежать повторения Сребреницы, когда голландские миротворцы не смогли организовать эвакуацию людей и ушли из города, бросив на произвол мирное население. В результате армия сербов уничтожила почти 8 тыс. боснийских мусульман. В основном мужчин и мальчиков. На очереди была Жепа и украинские миротворцы.

Показательно, что в июле 1995, в критический для боснийцев момент, спецпредставитель ООН во время доклада пессимистично оценил шансы избежать новой резни.

– Он отметил, что украинский контингент, который насчитывает 120 человек, хотя на самом деле нас было 79, не в состоянии противостоять сербским войскам и организовать оборону в случае нападения на анклав, – вспоминает Николай Верхогляд.

После резни в Сребренице армии Младича приказали окружить Жепу. Ее этническая зачистка должна была стать следующим этапом выполнения Директивы №7, выданной тогдашним главой республики Сербской Караджичем. Более 2 тыс. военных сосредоточились на ключевых высотах, взяв в кольцо вместе гражданскими мусульманами и наших миротворцев. Идти на обострение в такой ситуации было самоубийством.

Дорога от Сараево отрезана сербскими войсками, в украинском только спутниковая связь с базой миротворцев. Всего несколько минут в день – следует экономить бензин. Один сухпай растягивали на несколько дней, воду пили дождевую. Николай Верхогляд встречается с представителями охваченным ужасом гражданским населением Жепы. А потом делает решительные шаг – без оружия и бронежилета идет на встречу один на один с тем, кого впоследствии Гаагский трибунал признает военным преступником. С генералом Младичем…

– Я бронежилет снял, оружие с себя снял, которое там было. Я ходил просто вот так, – рассказывает Николай Верхогляд.

Продолжение истории о том, как прошли переговоры с военным преступником и как выводили мусульман из Жепы читайте по ссылке.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что на Донбасс должно зайти не менее 20 тыс. миротворцев.

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