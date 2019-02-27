Один на один с тираном: подвиг украинских миротворцев во время войны на Балканах. Продолжение

Война на Балканах стала следствием распада социалистической Югославии. Самый кровавый ее этап – попытка сербов сохранить контроль над Боснией и Герцеговиной, провозгласившей свою независимость в марте 1992. Но уже в апреле армия генерала Ратко Младича осаждает боснийскую столицу Сараево где базируется миротворческий контингент. Впереди четыре года военного конфликта, десятки тысяч убитых гражданских и неизвестный до сих пор подвиг украинских военных.

240 отдельный батальон был сформирован на Днепропетровщине за рекордные три недели. Специально для участия в миротворческой операции в составе Сил Безопасности ООН в Боснии. Уже с июля 1992 украинские бойцы в Сараево патрулировали разделенный пополам город. Под обстрелами и с потерями.

Но в историю украинский контингент вошел благодаря операции в анклаве Жепа на востоке Боснии, когда наши бойцы спасли от геноцида сербами почти 10 тыс. боснийских мусульман. Те события несправедливо сих пор неизвестны большинству украинцев.

Полковник Николай Верхогляд тогда командовал украинскими миротворцами в Боснии. В июле 1995 у Верхогляда и его бойцов была главная миссия – избежать повторения Сребреницы, когда голландские миротворцы не смогли организовать эвакуацию людей и ушли из города, бросив на произвол мирное население. В результате армия сербов уничтожила почти 8 тыс. боснийских мусульман. В основном мужчин и мальчиков. На очереди была Жепа и украинские миротворцы. Показательно, что в июле 1995, в критический для боснийцев момент, спецпредставитель ООН во время доклада пессимистично оценил шансы избежать новой резни.

После резни в Сребренице армии Младича приказали окружить Жепу. Ее этническая зачистка должна была стать следующим этапом выполнения Директивы №7, выданной тогдашним главой республики Сербской Караджичем. Более 2 тыс. военных сосредоточились на ключевых высотах взяв в кольцо вместе гражданскими мусульманами и наших миротворцев. Идти на обострение в такой ситуации было самоубийством.

Дорога от Сараево отрезана сербскими войсками, в украинском только спутниковая связь с базой миротворцев. Всего несколько минут в день – следует экономить бензин. Один сухпай растягивали на несколько дней, воду пили дождевую. Николай Верхогляд встречается с представителями охваченным ужасом гражданским населением Жепы. А потом делает решительные шаг – без оружия и бронежилета идет на встречу один на один с тем, кого впоследствии Гаагский трибунал признает военным преступником. С генералом Младичем…

Верхогляд не был хозяином ситуации, но при этом не просил, а требовал у Младича не выполнять преступный приказ. Иногда диалог был очень резким. но украинский офицер не отступал. И только после нескольких встреч Верхогляд убеждает Младича предоставить зеленый коридор мусульманам.

Эвакуация продолжалась три дня до 27 июля. В каждом автобусе с беженцами – украинский миротворец как гарантия безопасности. В город Кладань вывезли почти 10 тыс. человек.

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За невыполнение приказа об уничтожении гражданского населения Жепы генерала Младича отстранили от должности. Зато эта операция для украинских вооруженных сил стала самой успешной в их истории до начала войны на Донбассе. Оценили ее и на международном уровне.

Второй Президент Украины Леонид Кучма, который долгое время представлял страну в трехсторонней контактной группе Минска, убежден – тот тяжелый боснийский опыт украинских миротворцев можно применить для разрешения ситуации на Донбассе. Ведь ситуация с безопасностью на востоке не лучше событий в бывшей Югославии.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что на Донбасс должно зайти не менее 20 тыс. миротворцев.

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