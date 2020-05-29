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Необычные и красивые места под Киевом: что посмотреть и как добраться

Из-за эпидемии коронавируса, туристическая отрасль Украины уже потеряла более полутора миллиарда долларов. И эта цифра, очевидно, будет расти, так как восстановить докарантинные потоки удастся не скоро.

Даже несмотря на заявления некоторых стран о готовности этим летом принимать туристов, покупать зарубежные туры рискованно, потому что эпидемическая ситуация может измениться в любой момент. Поэтому, нынешний отпускной сезон — это настоящая лотерея. Особенно, когда речь идет о загранице.

Но с другой стороны — это уникальный шанс увидеть Украину и поддержать внутренний туризм, как это делают в Польше. Ведь наша земля богата местами, которые находятся чуть ли не у каждого города, и которые стоит увидеть. О нескольких интересных локациях под Киевом смотрите в сюжете Ольги Читайло.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, подорожают ли перелеты после карантина и где можно будет отдохнуть летом.

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