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Незвичні та красиві місця поблизу Києва: що подивитися та як дістатися

Через епідемію коронавірусу, туристична галузь України вже втратила понад півтора мільярда доларів. І ця цифра, очевидно, буде зростати, бо відновити докарантинні потоки вдасться не скоро.

Навіть попри заяви деяких країн про готовність цього літа приймати туристів, купувати закордонні тури ризиковано, бо епідемічна ситуація може змінитись будь-якої миті. Тож, нинішній відпустковий сезон – це справжня лотерея. Особливо, коли йдеться про закордон.

Але з іншого боку – це унікальний шанс побачити Україну і підтримати внутрішній туризм, як це роблять у Польщі. Адже наша земля багата місцинами, які знаходяться ледь не біля кожного міста, і які варто побачити. Про кілька цікавих локацій поблизу Києва дивіться у сюжеті Ольги Читайло.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, чи здорожчають перельоти після карантину і де можна відпочити влітку.

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