Новые артисты и новые номера: Дизель-шоу возвращается

Дизель-шоу возвращается на сцену! Во дворце Украина артисты показали новый концерт.

Все выступления посвящены трагически погибшей Марине Поплавской. Впрочем, новое шоу – это немало сюрпризов. К артистам присоединились шоумен Дмитрий Танкович и известный киноактер Назар Заднепровский.

Премьеру песни на шоу представила и группа ТИК. Солист Виктор Бронюк знаком в частности с Егор Крутоголовом еще со времен КВН.

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В Дизель-шоу появилась новая артистка – участница команды витебского клуба веселых и находчивых Маруся Грицук – она ​​играет многодетную маму.

Любимцы публики – основной состав Дизель-шоу – подготовили много номеров, которые точно поразят зрителей.

Дизеля с новой программой объедут 30 городов Украины, а в марте – проведут несколько концертов в США и Канаде. В конце апреля в столичном дворце Украина состоится еще 2 концерта, а вот зрители канала ICTV могут увидеть программу и зарядиться хорошим настроением сегодня в 21:40.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как Дизель шоу рассказали о всех нюансах покупки квартиры в новостройке и хрущевке.

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