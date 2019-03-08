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Нові артисти та нові номери: Дизель-шоу повертається

Дизель-шоу повертається на сцену! У палаці Україна артисти показали новий концерт.

Усі виступи присвячені трагічно загиблій Марині Поплавській. Втім, нове шоу – це чимало сюрпризів. До артистів приєдналися шоумен Дмитро Танкович та відомий кіноактор Назар Задніпровський.

Прем’єру пісні на шоу представив і гурт ТІК. Соліст Віктор Бронюк знайомий зокрема з Єгором Крутоголовом ще з часів КВК.

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У Дизель-шоу з’явилася нова артистка – учасниця команди вітебського клубу веселих і винахідливих Маруся Грицук – вона грає багатодітну маму.

Улюбленці публіки – основний склад Дизель-шоу – підготували багато номерів, які точно вразять глядачів.

Дизелі з новою програмою об’їдуть 30 міст України, а в березні – проведуть кілька концертів у США та Канаді. Наприкінці квітня у столичному палаці Україна відбудеться ще 2 концерти, а ось глядачі каналу ICTV можуть побачити програму та зарядитися гарним настроєм сьогодні о 21:40.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як Дизель шоу розповіли про всі нюанси купівлі квартири у новобудові і хрущовці.

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