Новые методы штурма и дроны-ждуны: 46 бригада ДШВ о ситуации на Покровском направлении

На Покровском направлении продолжаются активные боевые действия, однако в последнее время наблюдаются определенные положительные изменения. Интенсивность вражеских штурмов снизилась с 40-45 до 35-36 атак в неделю, что связано с эффективной работой украинских защитников по уничтожению живой силы и техники войск РФ.

Старший офицер отделения коммуникаций 46 отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины Сергей Кондратюк рассказал ведущей информационного телемарафона Єдині новини Яне Брензей, какая сейчас ситуация на Покровском направлении.

Ситуация на Покровском направлении

— Покровское направление действительно самое тяжелое, но конкретно в нашей полосе ответственности должен отметить небольшие положительные изменения. Это касается интенсивности вражеских штурмов. Если до августа в среднем было 40-45 штурмов в неделю, то сейчас это уменьшилось до 35-36 атак, — отметил Кондратюк.

Он рассказал, что одной из причин может быть точная работа 46 бригады ДШВ по уничтожению живой силы противника и российской техники.

Тактика россиян на Покровском направлении

По словам Кондратюка, россияне применяют тактику малых пехотных групп на Покровском направлении — это остается без изменений.

— Тяжелобронированную технику, как в прошлом году, они почти не используют. За все лето враг вывел на позиции пять единиц. Это были два танка и три ББМ, которые оперативно были уничтожены. В основном это малые штурмы по 1-3 пехотинца, — отметил он.

Старший офицер отделения коммуникаций 46 бригады ДШВ поделился, что российские военные передвигаются преимущественно на мотоциклах и электроскутерах, также применяется очень много электросамокатов.

— Есть небольшая новинка, которую они применяют именно при штурмах наших позиций. Если до этого они активно использовали китайские вездеходы Desertcross — это такие большие багги, то сейчас они пересели на советские автомобили Нива. Они в них спиливают крышу и набивают туда своих пехотинцев по пять-семь человек. На таких корытах на колесах пытаются залететь на наши позиции, — обратил внимание он.

Как утверждает Кондратюк, это неэффективная тактика российских войск, ведь Силы обороны Украины оперативно их уничтожают, однако оккупанты все равно не оставляют таких попыток.

Засады дронов на Покровском направлении

По словам старшего офицера отделения коммуникаций 46 бригады ДШВ, сейчас армия РФ начала устраивать засады с дронов на оптоволокне на Покровском направлении — это представляет очень серьезную угрозу.

— Такие дроны-ждуны враг применяет все чаще. Эта угроза серьезна по двум причинам. Первая — это сложность обнаружения таких засад, поскольку территория очень большая, а дроны маленькие. Чтобы их найти, нужно сначала поднять наш дрон-разведчик и увидеть глазами, засечь их. Если на дорожном полотне это еще относительно легко, то когда такая дроновая засада в поле или в траве у дороги, то это очень сложно, — подчеркнул Кондратюк.

Вторая причина заключается в том, что за таким беспилотником-ждуном следит вражеский дрон-разведчик, который оперативно даст команду на вылет этого БпЛА, если российские военные увидят украинских защитников в зоне поражения.

Время подлета таких дронов может составлять несколько секунд, в результате чего очень-очень сложно среагировать, особенно если происходит передвижение на бронетехнике, объяснил Сергей Кондратюк.

Друзі ДШВ — как поддержать украинских десантников

Друзі ДШВ — это онлайн-платформа, где каждый желающий может сделать взнос в поддержку Десантно-штурмовых войск.

Проект создан для стабильной и долгосрочной помощи украинским защитникам, чтобы они имели современные дроны, комплексы РЭБ и другое необходимое вооружение для выполнения боевых задач.

Своим участием можно продемонстрировать, что украинская армия — это сила и мотивация. Чтобы присоединиться к Десантно-штурмовым войскам, достаточно подать заявку на сайте и пройти подготовку.

