Нові методи штурму та дрони-ждуни: 46 бригада ДШВ про ситуацію на Покровському напрямку

На Покровському напрямку тривають активні бойові дії, проте останнім часом спостерігаються певні позитивні зміни. Інтенсивність ворожих штурмів знизилася з 40-45 до 35-36 атак на тиждень, що пов’язано з ефективною роботою українських захисників щодо знищення живої сили та техніки військ РФ.

Старший офіцер відділення комунікацій 46 окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України Сергій Кондратюк розповів ведучій інформаційного телемарафону Єдині новини Яні Брензей, яка зараз ситуація на Покровському напрямку.

Ситуація на Покровському напрямку

– Покровський напрямок дійсно найважчий, але конкретно в нашій смузі відповідальності маю зазначити невеличкі позитивні зміни. Це стосується інтенсивності ворожих штурмів. Якщо до серпня в середньому було 40-45 штурмів щотижня, то зараз це зменшилось до 35-36 атак, – зазначив Кондратюк.

Він розповів, що однією з причин може бути точна робота 46 бригади ДШВ щодо знищення живої сили противника та російської техніки.

Тактика росіян на Покровському напрямку

За словами Кондратюка, росіяни застосовують тактику малих піхотних груп на Покровському напрямку – це залишається без змін.

– Важкоброньовану техніку, як минулого року, вони майже не використовують. За все літо ворог вивів на позиції п’ять одиниць. Це були два танки і три ББМ, які оперативно були знищені. В основному це малі штурми по 1-3 піхотинців, – зазначив він.

Старший офіцер відділення комунікацій 46 бригади ДШВ поділився, що російські військові пересуваються переважно на мотоциклах та електроскутерах, також застосується дуже багато електросамокатів.

– Є невелика новинка, яку вони застосовують саме під час штурмів наших позицій. Якщо до цього вони активно використовували китайські всюдиходи Desertcross – це такі великі багі, то зараз вони пересіли на радянські автомобілі Нива. Вони в них спилюють дах і набивають туди своїх піхотинців по пять-сім осіб. На таких коритах на колесах намагаються залетіти на наші позиції, – звернув увагу він.

Як стверджує Кондратюк, це недієва тактика російських військ, адже Сили оборони України оперативно їх знищують, проте окупанти все одно не полишають таких спроб.

Засідки дронів на Покровському напрямку

За словами старшого офіцера відділення комунікацій 46 бригади ДШВ, зараз армія РФ почала робити засідки із дронів на оптоволокні на Покровському напрямку – це становить дуже серйозну загрозу.

– Такі дрони-ждуни ворог застосовує все частіше. Ця загроза серйозна з двох причин. Перша – це складність виявлення таких засідок, оскільки територія дуже велика, а дрони малі. Щоб їх знайти, треба спочатку підняти наш дрон-розвідник і побачити очима, засікти їх. Якщо на дорожньому полотні ще це відносно легко, то коли така дронова засідка в полі або в траві біля дороги, то це дуже складно, – наголосив Кондратюк.

Другою причиною є те, що за таким безпілотником-ждуном стежить ворожий дрон-розвідник, який оперативно дасть команду на виліт цього БпЛА, якщо російські військові побачать українських захисників у зоні ураження.

Час підльоту таких дронів може становити декілька секунд, внаслідок чого дуже-дуже складно зреагувати, особливо якщо відбувається пересування на бронетехніці, пояснив Сергій Кондратюк.

Друзі ДШВ – як підтримати українських десантників

Друзі ДШВ – це онлайн-платформа, де кожен охочий може зробити внесок на підтримку Десантно-штурмових військ.

Проєкт створено для стабільної та довготривалої допомоги українським захисникам, щоб вони мали сучасні дрони, комплекси РЕБ та інше необхідне озброєння для виконання бойових завдань.

Власною участю можна продемонструвати, що українська армія – це сила та мотивація. Щоб приєднатися до Десантно-штурмових військ, достатньо подати заявку на сайті та пройти підготовку.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.