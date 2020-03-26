Кому будут доплачивать за карантин

На сегодняшний день доплат сотрудникам, работающим дистанционно или на рабочих местах в период карантина, законодательством не предусмотрено.

Об этом в комментарии Фактам ICTV рассказала член Ассоциации юристов Украины Валерия Савчук.

Также нет специальных правил относительно выплаты помощи по безработице для специалистов, потерявших работу в этот период. Пособие выплачивается на общих основаниях.

— Из неофициальных источников известно, что планируется разработка законодательного документа, которым будет предусмотрена выплата помощи некоторым работникам. Речь идет о тех, кто в период карантина не может по объективным причинам продолжать работать. Например продавцы отдельных магазинов, официанты, повара, — говорит Савчук.

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Такая помощь может заменить выплаты на период простоя и тем самым облегчить финансовую нагрузку на предприятия в период карантина.

Дополнительные выплаты на сегодня предусмотрены только для граждан, размер пенсии которых не превышает 5 тыс. грн, объясняет Савчук.

— Для других льготных категорий в ближайшем будущем могут быть предусмотрены дополнительные гарантии путем повышения социальных нормативов пользования электроэнергией, газом, водой, — говорит юрист.

Напомним, президент Владимир Зеленский уже дал распоряжение Кабинета министров выплатить гражданам, получающим пенсию меньше 5 тыс. грн денежную помощь.