Новый тренд здоровой пищи – микрогрин: что это такое и как выбирать

В мире стремительно развивается новый тренд здоровой и полезной пищи – микрогрин. Это молодая миниатюрная зелень. Очень полезная и декоративная. Ею украшают блюда в ресторанах. Бизнес на микрозелень активно развивается и в Украине.

Съедобные ростки растений выращивает дома фермер Руслан Гримов. На двух этажах загородного дома стеллажи и несколько десятков ящиков с миниатюрной зеленью: моркови, ячменя, кресс-салата, кукурузы, подсолнечника, люцерны, редиса и гороха.

Модным в здоровом питании микрогрин Руслан занимается девять лет. Нюансы производства фирмы держат в тайне. Поэтому, без специального образования, с минимальной информацией из интернета, через попытки и ошибки, мужчина разработал собственную технологию выращивания микрозелени и продолжает эксперименты.

Мы пробуем. Если надо достичь сладости, мы больше используем сладкую микрозелень в блюдах. Если мы хотим остроты, пикантности, выбираем между настурцией или кресс-салатом. Если хотим южное, восточное это пророщенный кориандр.

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