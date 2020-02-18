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Новий тренд здорової їжі – мікрогрін: що це таке та як обирати

У світі стрімко розвивається новий тренд здорової і корисної їжі – мікрогрін. Це молода мініатюрна зелень. Дуже корисна і декоративна. Нею прикрашають страви у ресторанах. Бізнес на мікрозелень активно розвивається і в Україні.

Їстівні паростки рослин вирощує вдома фермер Руслан Грімов. На двох поверхах заміського будинку стелажі і кілька десятків ящиків із мініатюрною зеленню: моркви, ячменю, крес-салату, кукурудзи, соняшника, люцерни, редису і гороху.

Модним у здоровому харчуванні мікрогріном Руслан займається дев’ять років. Нюанси виробництва фірми тримають в таємниці. Тож, без фахової освіти, з мінімальною інформацією з інтернету, через спроби і помилки, чоловік розробив власну технологію вирощування мікрозелені і продовжує експерименти.

Ми куштуємо. Якщо треба досягти солодощі, ми більше використовуємо солодку мікрозелень в стравах. Якщо ми хочемо гостроти, пікантності, вибираємо між красолею або крес-салатом. Якщо хочемо південне, східне це пророщений коріандр.

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