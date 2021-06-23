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Людмила Богданова |

Новинки от сотен издательств: в Киеве стартовал Книжный арсенал

В среду, 23 июня в Мыстецком арсенале, что в Киеве, стартует международный фестиваль Книжный арсенал. Продлится он пять дней — до 27 июня включительно.

В этом году главная тема мероприятия называется Оптимисты и скептики. Свои новинки представят более сотни издательств. Также в программе — авторские тематические проекты, встречи с писателями, дискуссии и лекции.

В предыдущие годы фестиваль посещали сотни тысяч людей. Организаторы надеются, что этот год не станет исключением.

Программа Книжного арсенала предусматривает проведение 261 события. В первый день мероприятие откроют с объявления победителей конкурса Лучший книжный дизайн.

Также 23 июня пройдет событие писательской программы Сергея Жадана. Организаторы мероприятия продумали специальную программу для детей, которая включает представления, встречи с писателями, лекции и мастер-классы.

Билеты на книжный фестиваль можно приобрести только в режиме онлайн. В этом году время работы продолжили с 9.00 до 22.00.

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