Десятый международный фестиваль Книжный арсенал 2021 пройдет с 23 по 27 июня в гибридном формате. Организаторы объявили программу мероприятия, в которую вошло 261 событие.

Традиционно Книжный арсенал будет открывать церемония объявления победителей конкурса Лучший книжный дизайн.

Открытие мероприятия продолжит презентация книги Большая президентка маленькой страны. История Дали Грибаускайте с участием автора Дайвы Ульбинайте и главной героини — президента Литвы Дали Грибаускайте.

Также в первый день фестиваля состоится событие писательской программы Сергея Жадана Вслух. О себе — концерт украинской-германской дружбы Поющие летучие мыши.

Фокус-тема фестиваля Оптимисты скептики и ее куратор Ростислав Семкив представляют 8 событий, в том числе и титульную лекцию Оксаны Забужко Оптимизм украинской истории.

В программу Опыт отсутствия опыта, посвященную детям и подросткам, войдут 56 событий. Среди них будут спектакли, встречи с писателями, мастер-классы, а также лекции для родителей и детей.

В рамках музыкальной программы Семь струн для Дяди Михаила представят четыре концерта современной классической музыки.

Полную программу Книжного арсенала можно посмотреть на официальном сайте мероприятия.

Что известно о Книжном арсенале 2021

Международный фестиваль Книжный Арсенал будет проходить в Мыстецком арсенале. Время работы фестиваля продлили — с 9.00 до 22.00. Продажа билетов начнется 8 июня, их можно приобрести только онлайн.

Стоит отметить, что в 2019 году Книжный Арсенал получил звание Лучший литературный фестиваль мира.

Фото: Книжный арсенал