Новинки від сотень видавництв: у Києві стартував Книжковий арсенал

У середу, 23 червня у Мистецькому арсеналі, що у Києві, стартує міжнародний фестиваль Книжковий арсенал. Триватиме він п’ять днів – до 27 червня включно.

Цьогоріч головна тема заходу має назву Оптимісти і скептики. Свої новинки представлять понад сотня видавництв. Також у програмі – авторські тематичні проекти, зустрічі з письменниками, дискусії та лекції.

У попередні роки фестиваль відвідували сотні тисяч людей. Організатори сподіваються, що цей рік не стане винятком.

Програма Книжкового арсеналу передбачає проведення 261 події. У перший день захід відкриють з оголошення переможців конкурсу Найкращий книжковий дизайн.

Також 23 червня пройде подія письменницької програми Сергія Жадана. Організатори заходу продумали спеціальну програму для дітей, яка включає вистави, зустрічі з письменниками, лекції та майстер-класи.

Квитки на книжковий фестиваль можна придбати лише в режимі онлайн. Цього року час роботи продовжили з 9.00 до 22.00.

Читайте:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.