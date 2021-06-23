Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Lifestyle
Людмила Богданова |

Новинки від сотень видавництв: у Києві стартував Книжковий арсенал

У середу, 23 червня у Мистецькому арсеналі, що у Києві, стартує міжнародний фестиваль Книжковий арсенал. Триватиме він п’ять днів – до 27 червня включно.

Цьогоріч головна тема заходу має назву Оптимісти і скептики. Свої новинки представлять понад сотня видавництв. Також у програмі – авторські тематичні проекти, зустрічі з письменниками, дискусії та лекції.

У попередні роки фестиваль відвідували сотні тисяч людей. Організатори сподіваються, що цей рік не стане винятком.

Програма Книжкового арсеналу передбачає проведення 261 події. У перший день захід відкриють з оголошення переможців конкурсу Найкращий книжковий дизайн. 

Також 23 червня пройде подія письменницької програми Сергія Жадана. Організатори заходу продумали спеціальну програму для дітей, яка включає вистави, зустрічі з письменниками, лекції та майстер-класи.

Квитки на книжковий фестиваль можна придбати лише в режимі онлайн. Цього року час роботи продовжили з 9.00 до 22.00.

Читайте:

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Білл Гейст назвав 5 книг, які варто прочитати влітку
Білл Гейст назвав 5 книг, які варто прочитати влітку
На Закарпатті іноземець намагався вивезти через кордон партію старовинних книг
На Закарпатті іноземець намагався вивезти через кордон партію старовинних книг
Оголошено програму Книжкового Арсеналу 2021
Оголошено програму Книжкового Арсеналу 2021
KBU AWARDS 2020 оголосила переможців
KBU AWARDS 2020 оголосила переможців
Книжки, що розмовляють та співають. Ювілей видавця Івана Малковича
Книжки, що розмовляють та співають. Ювілей видавця Івана Малковича
Іван Малкович про знайомство з Ліною Костенко і видавництво А-ба-ба-га-ла-ма-га
Іван Малкович про знайомство з Ліною Костенко і видавництво А-ба-ба-га-ла-ма-га
Чорнобильська катастрофа: 10 фільмів та книг
Чорнобильська катастрофа: 10 фільмів та книг
Найкращий винахід людства: 7 книг, які радить прочитати ONUKA
Найкращий винахід людства: 7 книг, які радить прочитати ONUKA
Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка