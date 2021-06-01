KBU AWARDS 2020 объявила победителей

В номинации Лучшая книга о развитии бизнеса І место получила книга Якщо стрибнули, то гребіть Ольги Гуцал. В номинации Лучшая книга для личностного роста І место получила Зовсім не страшна книга. Про життя, смерть і все, що поміж ними Анастасии Леухиной.

Обе книги получили сертификаты, подтверждающие их право на промо-пакеты для продвижения на англоязычный книжный рынок — именно таким был главный приз премии. Также среди победителей премии:

В номинации Лучшая книга о развитии бизнеса

II место получила книга Малюк та бюджет. Як українським батькам виховати фінансово успішних дітей. Автор — Любомир Остапив.

III место получила книга Наввипередки. Як стати єдинорогом серед океану віслюків. Автор — Макс Лукоминский.

В номинации Лучшая книга для личностного роста

II место получила книга Бесіди майстра Хай Tao про стратегію. Автор — Валерий Пекар.

III место получила книга Нація овочів? Як інформація змінює мислення і поведінку українців. Автор — Оксана Мороз.

В номинации Выбор читателей (исключительно на основе голосов интернет-голосования) победила книга Коли говорити так. Як повірити в себе та реагувати на негатив. Автор — Людмила Калабуха.

Все семь книг были отмечены памятными статуэтками и дипломами и получили право использовать соответствующие знаки премии при продвижении на книжном рынке.

Также они в течение всего 2021 года будут получать постоянную информационную поддержку на всех информационных площадках премии и ее основателя — старейшего в Украине интернет-магазина бизнес-литературы Kniga.biz.ua.

Церемония награждения Книжной премии KBU AWARDS 2020 состоялась вечером пятницы, 28 мая в INVERIA Event Space. Генеральным партнером премии KBU Awards является Новая Почта.

Партнеры Премии: Институт украинской книги, Academy DTEK, Благотворительный фонд Библиотечная страна, Союз украинских предпринимателей, KA Group, а также издательства Наш Формат, Фолио, ArtHuss, BookChef, Баланс Бизнес Букс, Метель, Книжный клуб Клуб Семейного Досуга и Vivat.

В начале церемонии номинантов премии через конференцию Zoom поздравил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко. По его словам, это очень важно, что в Украине формируется собственный мощный очаг бизнес-литературы и литературы для саморазвития. Он отметил, что сам много читает именно бизнес-литературу и пообещал, что премия получит поддержку на государственном уровне.

Краткий итог работы оргкомитета премии в цифрах и фактах: в шорт-лист премии вошли 22 книги от 23 авторов. Их читали 15 членов жюри и оценивали по 12 критериям. Премию поддержали 15 партнеров. Суммарно во время интернет-голосования на портале Информационного партнера премии — онлайн-медиа MC.today читатели отдали 14 129 голосов за книги.

— Сегодня мы услышали реальные истории о том, как книги, написанные украинскими авторами и изданные в Украине, меняют бизнес-процессы, как помогают решать сложные жизненные проблемы. Пример, который подают известные люди, политики, бизнесмены и лидеры мнений, рассказывая о собственном опыте чтения книг, имеет большое влияние на общество, — отметила соорганизатор премии и директор государственного учреждения Украинский институт книги Александра Коваль.

В следующем году KBU AWARDS планирует расширить перечень номинаций. Например, отдельно выделить книги self-made и non-fiction для детей и подростков. Также, по словам основателя премии Дмитрия Лаппо, будет специальная поддержка для авторов, проходящих курсы авторского мастерства с целью написания книги и авторов, которые уже пишут собственные книги по развитию бизнеса или саморазвитию.

Напомним, что во время проведения премии оргкомитет KBU AWARDS и благотворительний фонд Бібліотечна країна ввели благотворительную акцию Лучшие книги — лучшим библиотекам. За девять недель было собрано более 1 100 книг. Их передадут в 100 библиотек Украины.

Фото: KBU AWARDS