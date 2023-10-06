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Марта Бондаренко, редактор ленты

Обстрел Харькова ракетами Искандер: погиб 10-летний ребенок и по меньшей мере 25 раненых

Сегодня, 6 октября, российские военные около 7 утра ударили ракетами типа Искандер-М по городу Харьков.

Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что взрывы прогремели сразу в двух районах города.

Сейчас на месте попадания работают правоохранители. Коммунальные службы и ГСЧС помогают разбирать завалы.

По словам городского головы Игоря Терехова, из-за того, что ракеты Искандер-М являются баллистическими, а расстояние подлета с территории РФ очень мало, сигнал воздушной тревоги прозвучал уже во время взрывов.

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Обстрел Харькова ракетами Искандер: погиб 10-летний ребенок и по меньшей мере 25 раненых

Как сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков, по меньшей мере 25 человек получили ранения и погиб десятилетний мальчик. Среди раненых его одиннадцатимесячный братик и оба родителя.

Кроме того, на Харьковщине объявлен трехдневный траур по погибшим в селе Гроза, где вчера от российской ракеты Искандер-М погибло более 50 мирных жителей.

Сегодня спасатели продолжат в селе разбирать завалы. Впереди — очень тяжелая и сложная идентификация тел по ДНК, ведь удар был настолько мощный, что часть погибших по внешним признакам узнать просто невозможно. И только после окончания всех экспертиз следователи смогут назвать точное количество погибших от этого удара.

Война в Украине, Харьков
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