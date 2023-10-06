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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Обстріл Харкова ракетами Іскандер: загинула 10-річна дитина та щонайменше 25 поранених

Сьогодні, 6 жовтня, російські військові близько 7 ранку вдарили ракетами типу Іскандер-М по місту Харків.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що вибухи пролунали одразу у двох районах міста.

Зараз на місці влучання працюють правоохоронці. Комунальні служби та ДСНС допомагають розбирати завали.

За словами міського голови Ігоря Терехова, через те, що ракети Іскандер-М є балістичними, а відстань підльоту з території РФ дуже мала, сигнал повітряної тривоги пролунав вже під час вибухів.

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Як повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков, щонайменше 25 людей отримали поранення та загинув десятирічний хлопчик. Серед поранених його одинадцятимісячний братик та обоє батьків.

Крім того, на Харківщині оголошено триденну жалобу за загиблими у селі Гроза, де вчора від російської ракети Іскандер-М загинуло понад 50 мирних жителів.

Сьогодні рятувальники продовжать у селі розбирати завали. Попереду — дуже важка і складна ідентифікація тіл за ДНК, адже удар був настільки потужний, що частину загиблих за зовнішніми ознаками впізнати просто неможливо. І лише після закінчення усіх експертиз слідчі зможуть назвати точну кількість загиблих від цього удару.

Війна в Україні, Харків
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