Почему перед взрывами в Харькове не было тревоги: объяснение Игната

Воздушная тревога в Харькове утром 6 октября была объявлена уже после взрывов, поскольку РФ могла применить вооружение, которое не удается своевременно обнаружить. Больше будет известно после осмотра обломков.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона Єдині новини.

— Враг применял ракетное вооружение, однако его точный тип еще предстоит установить. Надо дождаться, когда увидят обломки. Очевидно, что ракеты шли, предварительно, по баллистической траектории. Это может быть тот тип вооружения, который, к сожалению, не удается своевременно выявлять, — сказал он в комментарии ведущему ICTV Вадиму Карпьяку.

По его словам, в таких случаях Воздушные силы пользуются информацией, предоставленной партнерами, и данными разведки.

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— Когда есть такая информация, объявляется ракетная опасность. То есть воздушная тревога — угроза применения баллистического вооружения. Но подчеркиваю, что иногда врагу удается делать это скрыто. И тогда тревога приходит вместе со взрывами. Здесь ничего не поделаешь, как и с ударами из реактивной артиллерии — летит считанные секунды, — рассказал военный.

Игнат также отметил, что накануне для удара по селу Гроза на Харьковщине Россия также применила баллистическое вооружение. Уже подтвердили правоохранители, что это была ракета Искандер-М.

— Это баллистика, которая летит очень быстро и которую очень трудно обнаружить… Время от объявления воздушной тревоги до самого удара составляло около 10 минут. Баллистика может лететь как с небольшого расстояния, так и с дальнего. Была информация о том, что возможен удар из Воронежской области, — подчеркнул он.

Известно, что в результате ракетного удара по Харькову утром 6 октября погиб 10-летний мальчик и ранены 23 человека, однако это не окончательные данные.

Фото: Медіа Центр Україна

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