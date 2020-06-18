Один из самых опасных участков фронта. Как ВСУ держат оборону под Авдеевкой

Шесть раз российские наемники открывали огонь с начала 18 июня. Накануне было не менее 14 обстрелов. Больше всего досталось защитникам Авдеевки.

Там оккупанты после 22.00 начали бить из вооружения боевой машины пехоты, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Одним из самых опасных участков фронта остается Авдеевский промзона. Местами к позициям противника отсюда несколько метров.

Российских наемников здесь можно увидеть и невооруженным глазом. Сейчас захватчиков прикрывает зеленка. Поэтому противник может чуть ли не вплотную подходить к позициям наших армейцев и провоцировать.

Министерство обороны Украины получило беспилотный авиационный комплекс Spectator-M1, который изготовил ОАО Меридиан им. С. П. Королева, входящий в состав Государственного концерна Укроборонпром.

Беспилотник Spectator-M1 предназначен для разведки местности и может использоваться для мониторинга госграницы, водных и лесных массивов, поисково-спасательных операций.

Разработчики сообщают, что один такой беспилотник может находится в воздухе более двух часов, включая радиус почти в 30 км. Он не требует специальных взлетных площадок или дополнительного аэродромного оборудования для эксплуатации.

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