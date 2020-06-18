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Одна з найнебезпечніших ділянок фронту. Як ЗСУ тримають оборону під Авдіївкою

Шість разів російські найманці відкривали вогонь з початку 18 червня. Напередодні було щонайменше 14 обстрілів. Найбільше дісталось захисникам Авдіївки.

Там окупанти після 22.00 почали гатити з озброєння бойової машини піхоти, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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Однією з найнебезпечніших ділянок фронту залишається Авдіївська промзона. Місцями до позицій противника звідси кількадесят метрів.

Російських найманців тут можна побачити й не озброєним оком. Зараз загарбників прикриває зеленка. Тож противник може ледь не впритул підходити до позицій наших армійців та провокувати.

Міністерство оборони України отримало безпілотний авіаційний комплекс Spectator-M1, який виготовив ВАТ Меридіан ім. С.П. Корольова, що входить до складу Державного Концерну Укроборонпром.

Безпілотник Spectator-M1 призначений для розвідки місцевості та може використовуватись для моніторингу держкордону, водних та лісових масивів, пошуково-рятувальних операцій.

Розробники повідомляють, що один такий безпілотник може знаходиться у повітрі понад дві години, охоплюючи радіус майже у 30 км. Він не потребує спеціальних злітних майданчиків чи додаткового аеродромного устаткування для експлуатації.

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