Министерство обороны Украины получило беспилотный авиационный комплекс Spectator-M1, который изготовил ОАО Меридиан им. С. П. Королева, входящий в состав Государственного концерна Укроборонпром.

— Это первая поставка Вооруженным Силам Украины беспилотного авиационного комплекса этой модификации. Spectator-M1 — наша общая разработка совместно с учеными Национального технического университета Украины КПИ, — сообщил председатель правления ОАО Меридиан им. С.П. Королева Вячеслав Проценко.

Также он отметил, что в этой модификации усилена основные преимущества предыдущих моделей, а именно: аэродинамика, малозаметность, защищенность от систем радиоэлектронной борьбы.

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Беспилотник Spectator-M1 предназначен для разведки местности и может использоваться для мониторинга госграницы, водных и лесных массивов, поисково-спасательных операций.

Разработчики сообщают, что один такой беспилотник может находится в воздухе более двух часов, включая радиус почти в 30 км. Он не требует специальных взлетных площадок или дополнительного аэродромного оборудования для эксплуатации.

Предыдущая модификация такого беспилотника с 2015 года поставляется Министерству обороны и Госпогранслужбы Украины.







Минобороны получило беспилотник Spectator-M1 для разведки / 2 фотографии

Испытания техники

Недавно в Одесской области прошли испытания ракетного комплекса Нептун. На полигоне Минобороны запускали две крылатые ракеты по разным морским целям.

Выстрелы осуществлялись по двум мишеням, которые находились на одном расстоянии 20 км.

Фото: Укроборонпром