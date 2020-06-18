За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов погиб украинский военный.

Кроме этого одного защитника ранено и еще один воин получил боевое травмирование.

Боевики вели обстрелы из минометов, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем, вооружения БМП, снайперского и стрелкового оружия.

В каких районам проходили обстрелы:

Ореховое

Крымское

Шумов

Луганское

Опытное

Пищевик

Авдеевка

Попасная

Новотроицкое

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Получив ответ от наших подразделений, противник прекратил обстрелы. По данным разведки, 17 июня один российский оккупант получил ранения.

В течение 16 июня ситуация на Донбассе была немного спокойнее — бойцы РФ 9 раз нарушили режим тишины. В результате один воин получил боевое травмирование.