За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов погиб украинский военный.
Кроме этого одного защитника ранено и еще один воин получил боевое травмирование.
Боевики вели обстрелы из минометов, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем, вооружения БМП, снайперского и стрелкового оружия.
В каких районам проходили обстрелы:
- Ореховое
- Крымское
- Шумов
- Луганское
- Опытное
- Пищевик
- Авдеевка
- Попасная
- Новотроицкое
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Получив ответ от наших подразделений, противник прекратил обстрелы. По данным разведки, 17 июня один российский оккупант получил ранения.
В течение 16 июня ситуация на Донбассе была немного спокойнее — бойцы РФ 9 раз нарушили режим тишины. В результате один воин получил боевое травмирование.