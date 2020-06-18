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Факты / Украина

На Донбассе погиб украинский военный

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов погиб украинский военный.

Кроме этого одного защитника ранено и еще один воин получил боевое травмирование.

Боевики вели обстрелы из минометов, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем, вооружения БМП, снайперского и стрелкового оружия.

В каких районам проходили обстрелы:

  • Ореховое
  • Крымское
  • Шумов
  • Луганское
  • Опытное
  • Пищевик
  • Авдеевка
  • Попасная
  • Новотроицкое

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Получив ответ от наших подразделений, противник прекратил обстрелы. По данным разведки, 17 июня один российский оккупант получил ранения.

В течение 16 июня ситуация на Донбассе была немного спокойнее — бойцы РФ 9 раз нарушили режим тишины. В результате один воин получил боевое травмирование.

Источник: Штаб ООС

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