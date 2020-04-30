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Факты / Видео / Украина / Общество

Оклад врача на 11 грн. больше, чем минималка: почему медики получают мизер

За апрель размер зарплат поразил большинство врачей второго и третьего звена — это узкопрофильные специалисты. Ведь с 1 апреля стартовал очередной этап медреформы и больницы заработали уже как не бюджетные учреждения, а как предприятия.

То есть, за каждого пациента и на каждую услугу государство установило тариф, и из этого тарифа врачи получают процент.

Однако, медики говорят: эти суммы значительно уменьшены, поэтому зарплаты тоже вышли мизерными. Подробности — в репортаже Елены Астаховой.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Киеве протестуют медики больницы №8.

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