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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Оклад лікаря на 11 грн. більший за мінімалку: чому медики отримують мізер

За квітень розмір зарплат вразив більшість лікарів другої  і третьої ланки – це вузькопрофільні спеціалісти. Адже з 1 квітня стартував черговий етап медреформ і лікарні запрацювали вже як не бюджетні установи, а як підприємства.

Тобто, за кожного пацієнта і на кожну послугу держава встановила тариф, і з цього тарифу лікарі отримують відсоток.

Проте, медики кажуть: ці суми значно зменшені, тому зарплати теж вийшли мізерними. Подробиці – у репортажі Олени Астахової.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Києві протестують медики лікарні №8.

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