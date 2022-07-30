Оккупанты вводят с 1 августа спецпропуска для выезда из Мелитополя – Федоров

С понедельника, 1 августа, у украинцев, выезжающих из оккупированного Мелитополя через Васильевку, российские захватчики будут требовать специальные пропуска.

Об этом мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал в эфире национального телемарафона ведущему телеканала ICTV Вадиму Карпьяку.

По его словам, рашисты требуют, чтобы жители города получали эти пропуска в оккупационной комендатуре.

– Со вчерашнего дня они начали информировать, что с понедельника для выезда с временно оккупированной территории в комендатуре нужно будет брать какие-то специальные пропуска. Как это будет работать, неизвестно. Но мы четко видим, что они каждый день пытаются усложнить выезд с временно оккупированной территории, — подчеркнул Федоров.

Несмотря на трудности, очередь на выезд на подконтрольные украинским властям территории не уменьшается. По данным Федорова, по состоянию на утро 30 июля в Васильевке в очереди на выезд находились более 800 автомобилей и свыше 4 тыс. человек.

При этом рашисты уже несколько раз меняли тактику. Если раньше они начинали выпускать украинцев из Васильевки с 17.00, то сейчас утром. Но количество автомобилей, которым разрешают выехать, остается неизменным: не больше 200-300 в сутки.

– Также два дня тому назад они начали делать копии паспортов всех выезжающих людей. Они собирают паспорта, куда-то их относят на 5-10 минут и потом возвращают, – добавил Федоров.

Он подтвердил, что массовый выезд украинцев срывает планы оккупантов на проведение так называемых “референдумов”.

– Невозможно проводить “референдум”, когда более 60% граждан уже уехало. К примеру, в Мелитополе более 60% уехали, мы это видим по массе индикаторов. И ни о каком легитимном “референдуме” не может идти речь. Но они (оккупанты, – Ред.) сегодня готовятся к “референдуму”, готовят какие-то псевдоизбирательные комиссии. Мы четко понимаем, что это будет фейк, который никто не признает. Но им нужно сделать картинку, и сегодня они делают подготовку для этой картинки, – проинформировал мэр города.

Речь идет о так называемых избирательных комиссиях, захвате типографии, на которой рашисты могут напечатать бюллетени, массированной визуальной рекламной кампании. Федоров уточнил, что РФ готовит и резервный вариант для “референдума” – голосование онлайн, проверить которое будет невозможно.

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