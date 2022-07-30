Окупанти запроваджують з 1 серпня спецперепустки для виїзду з Мелітополя – Федоров

З понеділка, 1 серпня, в українців, які виїжджатимуть із окупованого Мелітополя через Василівку, російські загарбники вимагатимуть спеціальні перепустки.

Про це мер Мелітополя Іван Федоров розповів в ефірі національного телемарафону ведучому телеканалу ICTV Вадиму Карп’яку.

За його словами, рашисти вимагають, щоб мешканці міста отримували ці перепустки в окупаційній комендатурі.

– Із вчорашнього дня вони почали інформувати, що з понеділка для виїзду з тимчасово окупованої території в комендатурі потрібно буде брати якісь спеціальні перепустки. Як це працюватиме, невідомо. Але ми чітко бачимо, що вони кожного дня намагаються ускладнити виїзд з тимчасово окупованої території, – наголосив Федоров.

Попри труднощі, черга на виїзд на підконтрольні українській владі території не зменшується. За даними Федорова, станом на ранок 30 липня у Василівці в черзі на виїзд перебували понад 800 автомобілів та більш ніж 4 тис. людей.

При цьому рашисти вже кілька разів змінювали тактику. Якщо раніше вони починали випускати українців з Василівки з 17.00, то зараз зранку. Але кількість автомобілів, яким дозволяють виїхати, залишається незмінною: не більше 200−300 на добу.

– Також два дні тому вони почали робити копії паспортів усіх людей, які виїжджають. Вони збирають паспорти, кудись їх відносять на 5-10 хв і потім повертають, – додав Федоров.

Він підтвердив, що масовий виїзд українців зриває плани окупантів на проведення так званих “референдумів”.

– Неможливо проводити “референдум”, коли більш ніж 60% громадян вже поїхало. Наприклад, у Мелітополі понад 60% виїхали, ми це бачимо за масою індикаторів. І про жодний легітимний “референдум” не може йти мова. Але вони (окупанти, – Ред.) сьогодні готуються до “референдуму”, готують якісь псевдовиборчі комісії. Ми чітко розуміємо, що це буде фейк, який ніхто не визнає. Але їм потрібно зробити картинку, і сьогодні вони роблять підготовку для цієї картинки, – поінформував мер міста.

Йдеться про так звані виборчі комісії, захоплення типографії, на якій рашисти можуть надрукувати бюлетені, масовану візуальну рекламну кампанію. Федоров уточнив, що РФ готує і резервний варіант для “референдуму” –голосування онлайн, перевірити яке буде неможливо.

Читайте У Мелітополі окупанти катують людей перед псевдореферендумом

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.