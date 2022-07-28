Июль, 28 в 14:38

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области оккупанты похищают и пытают людей.

Таким образом они хотят усилить давление на местных жителей перед проведением псевдореферендума по присоединению области к РФ. Об этом на брифинге сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

— Проходят массовые похищения людей, массовые пытки над украинцами и, как следствие, появляются видео похищенных людей, которые признаются в вещах, которых они точно не совершали, — сказал мэр.

Он отметил, что по официально подтвержденной информации известно о 20 пленных. Но эта цифра значительно уменьшена, поскольку оккупанты угрожают семьям похищенных.

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По словам Федорова, в Мелитополе все больше ощущается нехватка медикаментов, а передавать гуманитарную помощь становится сложнее. Российские военные на блокпостах похищают лекарства или нарушают температурный режим хранения.

Ранее мэр сообщал, что оккупанты угрожают жителям депортацией в случае отказа от участия в псевдореферендуме.

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Фото: Городской совет Мелитополя