Олени Санты и вечная мерзлота: во Дворце Украина новый мюзикл Снежная Королева

Санта Клаус с собственным YouTube, Герда в почтенном возрасте и Снежная Королева Оля Полякова. Все это в новом мюзикле, который приготовил Дворец Украины для рождественско-новогодних праздников. Зрелище действительно яркое и увлекательное.

Новая Снежная Королева – это десятки танцоров, цирковых артистов, световое шоу и полсотни костюмов. Практически современный мюзикл с интерактивной постановкой.

Бабушка Герда – это легендарный Дмитрий Коляденко. Говорит, очень тщательно тренировал и походку, и манеры, и вокал с педагогами.

Певица Оля Полякова настолько гармонична в роли Снежной Королевы, что, казалось, Андерсен несколько столетий назад создал этого персонажа специально для нее.

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