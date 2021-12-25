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Олени Санты и вечная мерзлота: во Дворце Украина новый мюзикл Снежная Королева

Оксана Михайлова Журналистка Факты ICTV, ведущая рубрики «Обзор соцсетей» и корреспондентка сайта Маргарита Верещагина Видеоредактор

Санта Клаус с собственным YouTube, Герда в почтенном возрасте и Снежная Королева Оля Полякова. Все это в новом мюзикле, который приготовил Дворец Украины для рождественско-новогодних праздников. Зрелище действительно яркое и увлекательное.

Новая Снежная Королева – это десятки танцоров, цирковых артистов, световое шоу и полсотни костюмов. Практически современный мюзикл с интерактивной постановкой.

Бабушка Герда – это легендарный Дмитрий Коляденко. Говорит, очень тщательно тренировал и походку, и манеры, и вокал с педагогами.

Певица Оля Полякова настолько гармонична в роли Снежной Королевы, что, казалось, Андерсен несколько столетий назад создал этого персонажа специально для нее.

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